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27.01.2021 - 00:59 |

Ömer Şişmanoğlu kimdir, nereli? Ömer Şişmanoğlu kaç yaşında, babası kim? İşte, futbol kariyeri

Erzurumspor'da top koşturan futbolcu Ömer Şişmanoğlu biyografisi sporseverlerin araştırdığı konulardan oldu. Santrafor mevkinde forma giyen Şişmanoğlu, St. Pauli takımı alt yapısında yetişti. Peki, Ömer Şişmanoğlu boyu ve kilosu kaç?

Ömer Şişmanoğlu kimdir, nereli? Ömer Şişmanoğlu kaç yaşında, babası kim? İşte, futbol kariyeri
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Ömer Hasan Şişmanoğlu, 6 kez Türkiye U-21 millî takım forması ve 3 kez de Türkiye A2 millî takımında görev almıştır. Başarılı futbolcu Almanya, Hamburg'da doğdu ve SC Vatan Gücü takımıyla da futbol kariyerine başladı. Futbolcu Ömer Şişmanoğlu babası, ailesine dair detaylar sorgulanıyor. İşte, Ömer Şişmanoğlu hayatı...

ÖMER ŞİŞMANOĞLU KİMDİR?

Futbolcu, 1 Ağustоs 1989 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Futbоl hayatına Hamburg kentinin Türkler tarafından kurulmuş amatör takımı olan SC Vatan Gücü kulübünde başladı. Ardından sırasıyla Wilhelmsburger SV 93, St. Pauli, Türk Gücü Hamburg, Hamburg Türksport, Altonaer von 1893 takımlarında oynadıktan sonra şehrin en büyük ekibi Hamburg'un altyapısına yükseldi. 2006 yılında Hamburg'un U-19 takımında forma giymeye başladı ve 2006-07 sezonunun sonuna dek bu takımda mücadele etti.

Ömer Şişmanoğlu, 6 kez Türkiye U-21 millî takım formasını giydi ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetti. 3 kez de Türkiye A2 millî takımında forma giydi, toplamda 9 kez A millî olmuş bu maçlarda 3 de gol atmıştır.

Başarılı futbolcu, Nicole La Rive ile evlidir. Şişmanoğlu, 1,86 m boyundadır ve babası da Hasan Şişmanoğlu'dur.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU OYNADIĞI TAKIMLAR

2008-2009 St. Pauli 

2009-2012 Kayserispor 

2012-2013 Antalyaspor 

2013-2017 Beşiktaş

2014-2015 → Eskişehirspor (kiralık) 

2015-2015 → Konyaspor (kiralık) 

2016-2016 → Antalyaspor (kiralık) 

2017-2018 Göztepe

2018-2019 Yeni Malatyaspor 

2020-2021 BB Erzurumspor

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