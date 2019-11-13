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13.11.2019 - 14:23 |

Ömer Toprak 2 ay sahalardan uzak kalacak

Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak sakatlığı sebebiyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Ömer Toprak 2 ay sahalardan uzak kalacak
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Alman ekibinden yapılan açıklamada kas-tendon yaralanması geçiren tecrübeli stoperin yıl sonuna kadar takımdan uzak kalacağı belirtildi.

Çekilen MR sonucu sakatlığının ciddi olduğu dile getirilen Ömer için yapılan açıklamada, "Son derece talihsiz bir sakatlık. Onu tekrar formda tutmak için her şeyi yapacağız ancak yıl sonuna kadar bizimle olamayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kulüp sitesine demeç veren Ömer ise, "Bu sakatlıktan dolayı hayal kırıklığına uğradım ancak şimdi iyileşip yeniden takıma uyum sağlamak için çalışacağım" dedi.

Ömer Toprak 2 ay sahalardan uzak kalacak

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