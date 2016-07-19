Ömer Toprak, Bayer Leverkusen'de kalıyor

Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alan Ömer'in mükemmel bir profesyonel olduğunu belirterek, "Ömer'in kalması flaş haberdir. Bu, bizim için iyi bir çözüm ve bundan dolayı mutluyuz. Bizde en az bir yıl daha süper bir sezon geçireceğinden eminim." ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund'un, 26 yaşındaki futbolcuyu istediğini doğrulayan Völler, "Biz talebimizden bir parça bile uzaklaşmadık. Ömer'e ve Dortmund'a karşı dürüst davrandık. Pazarlığa hazırdık. Anlaşamadık. Bunun sebebi biz değiliz." diye görüş belirtti.

Ömer Toprak'ı transfer etmek için Borussia Dortmund'un 22 milyon avro bonservis bedeli teklif ettiği belirtilen haberde, Bayer Leverkusen'in ise 25 milyon avroda ısrar ettiği vurgulandı.

Milli oyuncunun, sözleşmesindeki özel maddede yer alan 12 milyon avro bonservis bedeliyle gelecek sezon Borussia Dortmund'a transfer olacağı da iddia edildi.