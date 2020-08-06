Onazi'den Sörloth'a övgü ve uyarı

Trabzonspor ile yollarını ayırarak devre arasında Denizlispor’a transfer olan Ogenyi Onazi, bordo-mavili ekipte müthiş bir sezon geçiren Sörloth ile ilgili görüşlerini açıkladı. Son olarak eski takımı Trabzon’a karşı sahaya çıkan Nijeryalı futbolcu, son haftaki Ankaragücü maçını beklemeden, sözleşmesinin bittiğini belirterek kentten ayrılmıştı.

Denizli ve Trabzon şehirleri arasında karşılaştırmalar yapan, yeşil-siyahlı ekipte Rodallega ile ilişkilerini anlatan Onazi, eski takım arkadaşı Alexander Sörloth hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan Norveçli santrfora uyarılarda da bulunan Onazi, Skorer’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Sörloth çok iyi bir santrfor’

Birlikte pek çok idmana çıktık. Sörloth hücum hattında hareketliliğiyle rakip savunmasının dengesini bozan çok iyi bir santrfor. Sert ve düzgün şutları ve hava toplarında mutlak bir üstünlüğü var. Ayrıca pres de yapıyor ve her top için savaşıyor. Performansı yükselişte ve onun için her şey mümkün. Hiçbir futbolcu sonsuza dek formunun zirvesinde olmuyor, bu yüzden bu fırsatı kendisi için en iyiye ulaşmak adına kullanması gerek” dedi.

‘Trabzon’un taraftarı daha çok’

Trabzonspor taraftarının Denizlispor’unkilere göre daha çok olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu “Trabzonspor’dan takım arkadaşım Hugo Rodallega’nın varlığı, benim de Denizli’ye gelmeme vesile olan nedenlerden bir tanesiydi. Mükemmel bir centilmen olan kendisi bana abilik yaptı. Denizli şehri, gidecek daha çok yeri, yemek yiyecek daha çok restoranı olması bakımından Trabzon’a göre biraz daha büyük bir yer. Ancak Trabzonspor’un daha çok taraftarı olduğunu söylemeliyim” diye konuştu.