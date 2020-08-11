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HaberlerTrabzonspor Haberleri Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır! Altyapının gururu oldu...
11.08.2020 - 07:00 |

Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır! Altyapının gururu oldu...

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı’dan sonra Uğurcan Çakır’ın da Avrupa yolunda olması gurur kaynağı oldu

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Trabzonspor’da tüm gözler Uğurcan Çakır’a döndü. Bordo-mavililerin altyapısından yetişen genç kalecinin İngiltere’ye transferi gündemde duruyor.

Sheffield’ın çok istediği 24 yaşındaki eldiven, Yusuf Yazıcı’dan sonra Avrupa’ya ihraç edilecek ikinci isim olmaya aday. Son 2 yılda altyapıdan yetişen iki isim, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır’ın böylesi bir seviyeye ulaşması Karadeniz temsilcisinde gurur kaynağı oluyor.

Yusuf’tan 17 milyon euro gelir elde ederek Türkiye’de daha önce benzerine az rastlanan ekonomik bir başarı ve altyapı gururu yaşayan bordo-mavililer, benzer gelişmeyi de Uğurcan Çakır’da tekrarlamak istiyor.
Premier Lig temsilcisi Sheffield’la görüşmeler devam ederken, 20 milyon euro civarı bir değerden söz edilmesi gözlerden kaçmıyor.

Son 2 yılda hem maddi olarak böylesi bir atılım yapan Trabzonspor hem de altyapısının başarısını ortaya koydu. İki transferin Türk futboluna tarihe geçme durumu da bir diğer önemli detay oldu.

Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır Altyapının gururu oldu...

Önce Yusuf Yazıcı şimdi Uğurcan Çakır Altyapının gururu oldu...

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