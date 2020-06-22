Önder Özen: Aziz Yıldırım döneminde sezon bitirilirdi...

Ünlü yorumcu Önder Özen, Fenerbahçe'de koronavirüs arasında bir teknik adam bulunamamasını ve Trabzonspor maçında sosyal medyada da eleştirilen Volkan Demirel'in telefonlu görüntülerini eleştirdi.

Özen, Fenerbahçe'nin her zaman büyük antrenörlerle çalıştığını vurgularken, "Fenerbahçe'ye hep marka teknik adamlar geldi. Avrupa Şampiyonu Aragones gibi, Zico gibi. Ülke ve dünya futbolunun en revaçta hocaları geldi. Joachim Löw'ler falan Fenerbahçe'de çalıştı. Fenerbahçe yedek kulübesinde marka bir teknik adam ya da başarısından kimsenin şüphesi olmayan hocalar oldu. Oğuz hocaya da, Rıdvan hocaya da, Aykut hocaya da görev verildi, camianın önemli isimleriydi, başarılarından kimsenin şüphesi yoktu. Geçiş dönemleri oldu. Aziz Yıldırım döneminde başarılı gitmese de takım, teknik adamının yıpratılmasına da çok müsaade etmeden, parodi haline gelmeden o teknik adamla sezon bitirildi. Aziz Yıldırım döneminde; Fenerbahçe 2002'de son kez yaptı. Ondan sonra bir daha sezonda araya kimse girmedi." dedi.

Trabzonspor maçında yaşanan görüntülerin kabul edilebilir olmadığını belirten yorumcu, "Kulübün misyonundan hemen kopmak doğru değil. Kulübün misyonundan kopmuş bir görüntü olduğunu görüyorum, bu Fenerbahçe adına da bizim futbolumuz adına da üzücü. Volkan Demirel de, Aurelio da, Tahir hoca da Türk futbolunda saygın isimlerdir. Onların da saygınlıkları o görüntüyle zarar gördü. Parodi haline gelmedi, alay konusu olmadı diyebilir miyiz? Ne oyuncular, ne de Fenerbahçe bunu hak etti. İyi bir görüntü değildi, hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

"BİR PROFESYONELLİK AİDİYET SINAVIDIR"

Oyuncuları bir hedefe bağlamanın zor olduğunu da kaydeden Önder Özen, "Oyuncuları bir amaç etrafında toplamak kolay değil. Ancak bireysel hedefler oluşur, gelecek kaygıları ile motive olabilirler ama takımı tek bir hedef etrafında bir araya getirmek kolay değil ama yine de bir profesyonellik, bir aidiyet sınavıdır. Futbolcular ve kulübe ne kadar başarılı olacak, onu göreceğiz." diye konuştu.