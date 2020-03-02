Önder Özen: Çok, çok yanlış bir karar

İşte Önder Özen'in açıklamaları;

"DOĞRU DEĞİL"

Şu anda Fenerbahçe'nin hedefleri var. Bu hedeflere yürürken, teknik adamı değiştirmek, Trabzon maçına 2 maç kala değiştirmenin doğru olmadığını düşündüm. Ersun hocadan gelmiş talep, bunu da doğru bulmadım.

"YANAL'LA DEVAM ETMEK DAHA DOĞRU"

Fenerbahçe zorlu süreçlerden, yapılanma sürecinden geçiyor. Marka bir teknik adam getirseniz, bu sezon yıpranma olasılığı yüksek. Yarışamayacaksa da, yarışacaksa da mevcut teknik adam ile devam etmesi daha doğru olurdu.

"YANLIŞ BULDUM"

Türkiye Kupası'nı almak için 3 maçlık bir periyot var, bu 3 maç çok değerli. Ersun hocanın zamanlamasını kendi adıma doğru bulmadım, yanlış buldum. Ortada böyle bir hedef varken, kulübü tekrar antrenör arayışına götürmek doğru olmadı.

"SEZON SONU BIRAKSA DAHA İYİYDİ"

Yönetime sezon sonu için arayın, ben sezon sonu bırakma taraftarıyım demesi daha doğru olurdu. Söz konusu Fenerbahçe ise, gerisi teferruattır diye bir sözü vardı hocanın gelirken. Şu anda Fenerbahçe'yi bir hoca arayışına götürmek doğru değil, önümüzdeki sezon çalışacak hocanın da şu anda çalışmasını doğru bulmam.

"10 HAFTA SONRA YAPSAYDI"

Teknik direktörün gitme isteği doğaldır, kendini başarısız hissedebilir ama pes ederek duruşunuzdan vazgeçmeniz yanlıştır. 10 hafta sonunda gelip bu teklifi yapsaydı, Fenerbahçe camiası adına daha doğru olurdu.

City'nin kupa zaferlerini izliyoruz