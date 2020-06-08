Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın
08.06.2020 - 07:17 |

Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın

Spor yorumcusu Önder Özen, beIN Manşet programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Önder Özen, Fenerbahçe-Schürrle ve Galatasaray-Balotelli iddialarını yorumladı.

Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın
ABONE OL

İşte Önder Özen'in yaptığı açıklamalar;

"ŞARTLARI ZORLAMALI"
'Schürrle Fener'e' manşeti hakkında Önder Özen: "Eğer bunun olma olasılığı varsa, 1 saniye bile düşünmeden, şartları zorlayarak Fenerbahçe bu transferi sonuçlandırmak için elinden geleni yapmalı. Eğer bir sakatlık, tıbbi engeli yoksa."

"MARJİNAL KATKISI ÇOK YÜKSEK"
"Hiç gösterişi olmayan, son derece sade bir oyun tarzına sahip olmakla birlikte, marjinal katkı puanı gibi aforizmalar yapıyoruz ya, işte o marjinal katkı puanı her zaman çok yüksek olmuş bir oyuncu Schürrle."

"TARZI MÜLLER'E BENZİYOR"
"Gole çok yakın, teknik kapasitesi yüksek değil gibi gözüken ama hep işi gören... Tarzını biraz Thomas Müller'e benzetiyorum."

"YENİ DIAGNE'YE GEREK YOK"
'Balotelli Aslan'a' manşeti hakkında Önder Özen: "Galatasaray'ın Balotelli'yle ilgileneceğini pek düşünmüyorum. Galatasaray, yıllardır enerjisini sorunlu bazı oyuncuların sorunlarını çözmek veya onlardan verim almak adına epeyce harcadı. Diagne onlardan biriydi, yenisine gerek yok."

"NE KADAR BAĞLI OLACAK?"
"İyi midir Balotelli? İyidir. Futbolculuğuna kimsenin itirazı yok ama ne kadar Galatasaray'ın menfaatlerine yakın hareket edecek, ne kadar takımın içinde kalacak, ne kadar tutkuyla bağlı olacak? İşin bu tarafı da var."

Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın

 

Luiz Gustavo ve oğlu birlikte dart oynuyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın
    Önder Özen: Fenerbahçe hemen alsın
  2. Fatih Terim'den flaş karar! Son 8 hafta Jesse Sekidika...
    Fatih Terim'den flaş karar! Son 8 hafta Jesse Sekidika...
  3. ABD Açık’ta favori kalmadı!
    ABD Açık’ta favori kalmadı!
  4. Altay Bayındır, Fenerbahçe defansına rağmen ayakta kaldı!
    Altay Bayındır, Fenerbahçe defansına rağmen ayakta kaldı!
  5. Beşiktaş'ta tribünler doluyor!
    Beşiktaş'ta tribünler doluyor!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester United'dan alkışlanacak hareket!

Manchester United'dan alkışlanacak hareket!

Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...

Arsenal'den şok karar! Görevlerine son veriyor...

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe kararı!

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe kararı!

James Harden bir gecede servet harcadı!

James Harden bir gecede servet harcadı!

Sıradaki Haber