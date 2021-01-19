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HaberlerBeşiktaş Haberleri Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu
19.01.2021 - 10:35 | | Ortaçizgi

Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu

beIN SPORTS yorumcusu Önder Özen, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisi galibiyetini değerlendirirken, siyah-beyazlı oyuncuya övgü yağdırdı.

Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu
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Yayıncı kuruluşta derbi analizi yapan yorumcu Önder Özen, Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın övdü. 

Beşiktaş’ın oyun olarak Galatasaray’a karşı üstün olduğunu ifade eden Özen, “Beşiktaş, kendi oyun pratiği neyse çıktı, onu oynadı. Galatasaray da rakibine göre oynamayı tercih etti ki büyük takımlar zaman zaman bir puan işi görüyorsa böyle tercihler yaparlar. Galatasaray’ın doğru bir oyun seçtiğini düşünmedim. Galatasaray, Beşiktaş’a sıkıntı yaratmadı. Oyunda da Beşiktaş’ın bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz.

"Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı"

Luyindama’nın Aboubakar ile başa çıktığına dair bir şey var ama ben öyle görmedim. Ben Aboubakar’ı etkili gördüm. Aboubakar, rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu. Beşiktaş, birinci golden sonra ligimizin en tehlikeli takımı. İlk golü attıktan sonra Beşiktaş’ı tutmak çok ama çok zor” diye konuştu.

Önder Özen: Rakipler için çok caydırıcı bir oyuncu

 

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