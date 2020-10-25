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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Onur Kıvrak'tan çok konuşulan paylaşım!
25.10.2020 - 17:22 |

Son dakika | Onur Kıvrak'tan çok konuşulan paylaşım!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Fenerbahçe maçı öncesi Instagram hesabından "Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor" şeklinde paylaşım yaptı.

Son dakika | Onur Kıvrak'tan çok konuşulan paylaşım!
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Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesinde bordo-mavili kulübün eski kalecisi Onur Kıvrak'tan bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, 'Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.

Son dakika | Onur Kıvraktan çok konuşulan paylaşım

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Son dakika | Onur Kıvraktan çok konuşulan paylaşım

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