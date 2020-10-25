Son dakika | Onur Kıvrak'tan çok konuşulan paylaşım!

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesinde bordo-mavili kulübün eski kalecisi Onur Kıvrak'tan bir paylaşım geldi.



Instagram hesabından paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, 'Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye böyle hazırlanmıştı