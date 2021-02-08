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08.02.2021 - 22:01 |

Onur Kıvrak'tan olay yaratan paylaşım!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, eski teknik direktörü Ünal Karaman'ın yönettiği Göztepe'nin maçını izlerken yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Onur Kıvrak'tan olay yaratan paylaşım!
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Göztepe'nin Gaziantep FK'ya 2-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından Ünal Karaman döneminde Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve daha sonra kendisine birçok teklif yapılmasına rağmen bunları kabul etmeyerek futbolu bırakan Onur Kıvrak'tan çok konuşulacak mesaj geldi.

Göztepe'nin Gaziantep FK'ya kaybetmesi ve Ünal Karaman yönetiminde hala galibiyet alamamış olması üzerine Instagram'ın hikaye bölümüne "Başarılı olmak için helallik şart" yazan Kıvrak, eski hocasına göndermede bulunduğu iddia edildi. Kıvran'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Onur Kıvraktan olay yaratan paylaşım

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