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28.05.2020 - 09:55 | | Fanatik

Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun geleceği şimdiden merak konusu. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil ama genç futbolcu Galatasaray için gemileri yakmış durumda. Yunan ekibi Olympiakos'un satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifi yaptığı Nijeryalı, Galatasaray’da kalmak istediğini bildirdi.

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Devre arasında kiralık geldiği Galatasaray'da yıldızını yeniden parlatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru’da çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos, Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde tutan Monaco ile temasa geçerek, satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediğini bildirdi. Ancak Olympiakos’un bu transfer hamlesine ilk tepki Onyekuru’dan geldi.

Fatih Terim kalmasını istiyor

Nijeryalı oyuncu, menajeri William D’Avila ile görüşerek, Galatasaray’da kalmak istediğini söyledi. Sarı kırmızılı kulüpte sürekli oynadığına dikkat çeken Onyekuru, “Geçen yıl da Galatasaray’da kalmak istedim ancak o zamanki kulübüm Everton beni Monaco’ya satmıştı. Monaco’da neredeyse hiç oynayamadım. Aynı hüsranı bir daha yaşamak istemiyorum” dedi. Teknik direktör Fatih Terim’in ise konuyla ilgili olarak, yönetime “Ne şekilde olursa olsun, Onyekuru’nun takımda kalmasını istiyorum” dediği belirtildi.

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Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı

Onyekuru Galatasaray için gemileri yaktı

 

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