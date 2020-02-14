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14.02.2020 - 07:00 |

Onyekuru göze girdi

Alanyaspor ile yapılan kupa maçının ikinci yarısında şans bulan ve etkili bir futbol sergileyen Henry Onyekuru için ilk 11’e girme vakti geldi.

Onyekuru göze girdi

Alanyaspor ile yapılan kupa maçının ikinci yarısında şans bulan ve etkili bir futbol sergileyen Henry Onyekuru için ilk 11’e girme vakti geldi. Hastalığı atlatan Nijeryalı futbolcunun fiziksel olarak iyi duruma gelmesi teknik kadroyu sevindirdi. Fatih Terim’in bu nedenle ilk planda Yeni Malatya maçında ligde ilk kez Onyekuru’yu 11’de oynatma kararı aldığı öğrenildi.

Böylece yıldız ismin Fenerbahçe maçına kadar da tam olarak hazır hale gelmesinin planlandığı belirtildi. Mariano’nun Alanya karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi taşları yerinden oynatıyor. Linnes’in sağ beke geçmesi, Ömer Bayram’ın da sol bekte olması planlanıyor.
Ömer’in savunmaya çekilmesiyle sol önde Onyekuru’nun olması hedefleniyor.

Onyekuru göze girdi

Onyekuru'nun hikayesi

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