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HaberlerGalatasaray Haberleri Onyekuru’da haklı çıktı
27.02.2020 - 07:00 |

Onyekuru’da haklı çıktı

İlk yarıdaki başarısız tablonun ardından ocak transfer dönemi için hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına Onyekuru’nun ismini yazan teknik direktör Fatih Terim haklı çıktı.

İlk yarıdaki başarısız tablonun ardından ocak transfer dönemi için hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına Onyekuru’nun ismini yazan teknik direktör Fatih Terim haklı çıktı. Terim’in neden Onyekuru’da ısrar ettiği, Nijeryalı futbolcunun yükselen formu ve katkısı ile anlaşılırken, sarı-kırmızılı yönetim de yaz döneminde bonservisi için 15 milyon euro verilen bir futbolcuyu 6 aylığına 750 bin euroya kiralayarak önemli bir işe imza attı.
Genç yetenek ise bu süreçte Galatasaray’dan 650 bin euro kazanacak. Sarı-kırmızılılar devre arasında sıtmaya yakalanan ama hastalığın izlerini çabuk atlatan Onyekuru’yu gelecek sezon da elinde tutmak için şimdiden düğmeye bastı.

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