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14.07.2020 - 10:20 | | Takvim

Opsiyon devrede! Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor’da...

Bordo-mavili takımın devre arası bonservissiz renklerine kattığı tecrübeli savunmacı, Denizlispor maçında ilk 11'de maça başladı. Böylece opsiyon devreye girdi, Da Costa'nın sözleşmesi 1 yıl otomatik olarak uzadı.

Opsiyon devrede! Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor’da...
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Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor için ter dökecek... 

Opsiyon devrede Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor’da...

Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11’de başlaması durumunda 1 yıllık opsiyonu devreye girecek olan Da Costa, Denizlispor maçına ilk 11’de başlayarak bu hakkını doldurdu. Mukaveledeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi ve tecrübeli defans oyuncusu 1 yıl daha takımda kaldı.

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