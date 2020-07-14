14.07.2020 - 10:20 | | Takvim
Opsiyon devrede! Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor’da...
Bordo-mavili takımın devre arası bonservissiz renklerine kattığı tecrübeli savunmacı, Denizlispor maçında ilk 11'de maça başladı. Böylece opsiyon devreye girdi, Da Costa'nın sözleşmesi 1 yıl otomatik olarak uzadı.
Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor için ter dökecek...
Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11’de başlaması durumunda 1 yıllık opsiyonu devreye girecek olan Da Costa, Denizlispor maçına ilk 11’de başlayarak bu hakkını doldurdu. Mukaveledeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi ve tecrübeli defans oyuncusu 1 yıl daha takımda kaldı.