Orgill, Jamaika Milli Takım'na davet edildi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Ankaragücü’nün Jamaikalı futbolcusu Dever Orgill’e ülkesinin milli takımından davet geldi. Son olarak 2016 yılında Jamaika Milli Takımı’nda top koşturan, o tarihten bu yana ise görev alamayan 29 yaşındaki oyuncu, yeniden kadroya alındı.

‘Türkiye’de gollerini sıralıyor’

Resmi ismi Reggae Boys (Reggae Çocukları) olan Jamaika Milli Takımı’nın takım menajeri Roy Simpson, “Orgill çok etkileyici bir isim ve kendisini genç milli takımlarda oynadığı dönemden hatırlıyorum. Birçok gol atıyordu. Türkiye’ye gittiğinden beri de gollerini ardı arkasına sıralıyor ve son derece formda bir görüntü sergiliyor.

Jamaika Milli Takımı Uluslar Kupası’nda 23 Mart’ta El Salvador, 26 Mart’ta ise hazırlık maçında Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

7.8 milyon lira kazandırdı

Süper Lig’de galibiyet primi olarak takımlara 2.6 milyon lira veriliyor. Beraberlikte yapılan ödemeyse 1.3 milyon.. Ankaragücü, Orgill’in fileleri havalandırdığı üç maçta 9 puan topladı. Bu üç galibiyet başkent ekibinin kasasına 7.8 milyon lira girmesini sağladı.