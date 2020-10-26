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26.10.2020 - 18:17 | | DHA

Orhun Ene'den ayrılık kararı sonrası açıklama

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini bırakan Orhun Ene, açıklama yaptı.

Orhun Ene'den ayrılık kararı sonrası açıklama
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini bırakan Orhun Ene, açıklama yaptı. Ene, "Sezon başında, erken alınmış bu karar takımın ligdeki güncel durumu veya alınan sonuçlara bağlı değil, 15 yıllık üst düzey antrenörlük tecrübelerime de dayanarak, takımı daha ileriye götüremeyeceğimi düşündüğüm için alınmıştır" ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'taki görevinden ayrılan başantrenör Orhun Ene, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bütün Bursalı basketbolseverlere, 5 sezon boyunca bizi destekleyen Tofaş taraftarına, Bursa'da kazandığım dostlarıma, Bursa halkına, Tofaş Spor Kulübü çalışanlarına; Başkanımızdan malzeme sorumlumuza kadar 5 sene süresince birlikte çalışma ayrıcalığını yaşadığım herkese teşekkür etmek istiyorum.

Kararım duygusal ve anlık verilmiş bir karar değil, profesyonelce alınmış bir karardır. Sezon başında, erken alınmış bu karar takımın ligdeki güncel durumu veya alınan sonuçlara bağlı değil, 15 yıllık üst düzey antrenörlük tecrübelerime de dayanarak, takımı daha ileriye götüremeyeceğimi düşündüğüm için alınmıştır. Bu süreç içerisinde bana sağlanan imkanlarla kulübü taşıyabileceğim en iyi noktaya taşıdığımı ve başta yola çıkarken koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Bugüne dek kısa vadeli, sonuç odaklı hedefler yerine, kulüp organizasyonlarını ileriye taşıyacak oyuncu ve takım bazında sürdürülebilir ve gelişimi hedefleyen projelerde olmayı tercih ettim.

Tofaş Spor Kulübü'ndeki misyonumu bu doğrultuda tamamladığımı düşünüyorum. Türk basketbolu için önemli bir değer olan Tofaş Spor Kulübü'ne ve benden sonra bu sorumluluğu alacak meslektaşıma başarılar diliyorum."

Orhun Eneden ayrılık kararı sonrası açıklama

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