26.06.2020 - 21:59 |
Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı!
19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Hollanda ekibi Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı.
Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.
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