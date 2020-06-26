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26.06.2020 - 21:59 |

Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı!

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Hollanda ekibi Feyenoord ile yeni sözleşme imzaladı.

Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı!
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Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi. 

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

Orkun Kökçü, Feyenoord ile sözleşme imzaladı

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