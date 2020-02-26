Orkun Kökçü için devler sıraya geçti

Eredivisie’de 20 olmak üzere bu sezon şu ana kadar toplamda 32 maça çıkan Orkun için Sevilla sportif dirketörü Monchi’nin görüşmelere başladığı bildirildi.

Yetenek avcısı olarak bilinen deneyimli futbolcu adamının ülkeye gelerek futbolcuyu izlediği ve Hollandalılarla görüştüğü belirtildi.

La Liga’den Valencia ve Real Betis’in, oyuncuyu diğer isteyen kulüpler olduğu, Orkun Kökçü’nün Ada’dan da ciddi tailipleri bulunduğu ifade edildi. İngiltere’den Chelsea ve Arsenal’in futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

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