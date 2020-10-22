Orta sahalar stoper oynadı!

SENAD OK

Altay Bayındır, iyi bir takım olduklarını belirterek sezon sonunda şampiyonluk hedefini yakalamak istediklerini dile getirdi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi şunları söyledi:

Geçen sezon takımımızda sakatlıklar oldu. Mevkisi olmayan arkadaşlarımız, stoperde oynamak zorunda kaldı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Ancak orta saha oyuncusu stoperde forma giyerse konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Biz de bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sene iyi bir takımız. İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde ederek, sezon sonunda hedefimize ulaşırız.

Geçen sezon oyuncularımız sağlıklı ve herkes kendi mevkisinde oynarken çok fazla sıkıntı yaşamadık. Sezona çok iyi bir şekilde başlayıp, aynı şekilde götürüyorduk. Ancak sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu. Bu sene de yeni bir takım kuruldu. Yeni transferimizle birlikteliği sağlıyoruz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için biraz daha rahat bir oyun oluyor.

Fenerbahçe’nin hedefi her zaman başarıdır. Oyuncular olarak bizim üzerimize düşen her zaman çalışmak. Çalıştığın takdirde üst seviyeye çıkarsın. Ben de çalışıyorum. İnşallah bu başarılı süreci devam ettiririz. Bunu yapabilmek için çalışacağız.

Takım içindeki arkadaşlıkta Erol hocamızın etkisi fazla. Yarın da (bugün) birlikte yemek yiyeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Herkesin birbiri için mücadele etmesi gerekir. Biz de sahada bunu sağlamış durumdayız. Gelecek haftalarda bu daha da artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da artırıp, verimli şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.

YÜZLER GÜLÜYOR

Fenerbahçe pazar günü Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmana ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın medyaya kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ve yarı sahada dönüşümlü çift kale maçların yapıldığı aktarıldı. Turnuvayı kazanan futbolcular antrenmanın sonunda birlikte fotoğraf çektirdi. Bu arada Göztepe maçında sırtının üzerine düşen Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Omurgasında incinme belirlenen Ferdi’nin tedavi olduğu ve 7-10 gün istirahat edeceği vurgulandı.

PEROTTI ISINIYOR

Tedavisine devam edilen Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Arjantinli futbolcu daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Perotti’nin gelecek hafta içinde antrenmanların tamamında takımla çalışmasının beklendiği, 2 Kasım’da oynanacak Antalyaspor maçında da kadroya girme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.