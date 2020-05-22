Ortaya çıktı! Fenerbahçe, Paulo Sosa'yı istemiş ama...

Fransa Ligi ekibi Bordeaux’nun teknik patronu Paulo Sousa, Türkiye’den bir teklif aldığını ancak bunu geri çevirdiğini açıklamıştı.

20 minutes.fr’nin haberine göre teklifi yapan ekip Fenerbahçe. Haberde Sousa’ya Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı’ndan da cazip bir teklif geldiği ancak tecrübeli çalıştırıcının bunu da geri çevirdiği belirtildi. Sousa’nın, Avrupa’nın büyük liglerinden talibi olması halinde Bordeaux’dan ayrılacağı kaydedildi.