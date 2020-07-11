Osasuna - Celta Vigo: 2-1

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Küme düşme hattına yakın bir konumda bulunan Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu. Mücadeleyi Osasuna 2-1 kazandı.

Celta Vigo'nun golünü 10. dakikada VAR kararıyla Santi Mina kaydetti. Osasuna'da golleri 23. dakikada Enric Gallego ve 90+1. dakikada Jose Arnaiz attı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu Celta Vigo'da 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Celta Vigo 36 puanla ve 15. sırada yer aldı. Osasuna ise 48 puanla 11. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupinan, Roberto Torres, Oier, Brasanac, Perez, Enric Gallego, Adrian Lopez.

Celta Vigo: Villar; Aidoo, Araujo, Saenz, Mallo, Beltran, Okay Yokuşlu, Olaza, Rafinha Alcantara, Iago Aspas, Santi Mina.

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