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20.11.2019 - 15:44 | | ANKARA (AA)

Oscar Scarione sezonu kapattı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Oscar Scarione sezonu kapattı
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Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarından dönmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oyuncusu Wilfred Moke ve Rus oyuncu Zaur Sadayev katılmadı.

Scarione sezonu kapattı

Sakatlığı süren Mahmut Akan ise idmanda koşu yaparken, çalışmasına fizyoterapist eşliğinde devam etti. Başkente ekibinin Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione'nin büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı, tedavisi için yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında dörde ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, pas çalışmasının ardından da şut idmanı yaptı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan şut çalışmasının ardından taktik tahtasını antrenman sahasına getirerek, taktiksel olarak idmanda neler yapılması konusunda futbolculara bilgi verdi. Bu bilgilendirmenin ardından futbolcular maçın taktiğini sahada uyguladı 

Teknik direktör Kaplan, zaman zaman maçı durdurarak, nasıl hareket etmeleri konusunda oyuncularını uyardı.

Oscar Scarione sezonu kapattı

TSYD Ankara Şubesi'nden ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. 

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, asbaşkan Nihat Uçar, mali işler sorumlusu İbrahim Ateşoğlu, üyelerden Çağlar Bülent Sansar ve idari direktör Figen Asiler, sahada teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.  Başkan Hüseyin Doğru ve diğer yöneticiler, takıma tatlı ikram ederek, başarı diledi. Bir süre idmanı izleyen dernek yöneticileri daha sonra tesislerden ayrıldı.

 

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