TÃ¼rkiye Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Osman Ã‡akmak, Denizlispor'da antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirecek.

Denizlispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, Ã‡akmak'Ä±n Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla TÃ¼rkiye'yi gururlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan Ã‡akmak'Ä±n hÄ±rsÄ±yla herkese Ã¶rnek olduÄŸunu kaydeden Uygun, "Osman Ã‡akmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi Ã¼zerine hem de kendi kiÅŸisel geliÅŸimi Ã¼zerine beraber Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Kendisi inÅŸallah bundan sonraki sÃ¼reÃ§te milli takÄ±mdaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± daha da ileriye gÃ¶tÃ¼rerek Ã¼lkemizi gururlandÄ±rÄ±r. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiasÄ± olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

SÃ¼per Lig'e verilen arada topbaÅŸÄ± yapan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼lent Uygun yÃ¶netimindeki antrenmana, Ã¼lkesinde olan Barrow katÄ±lmadÄ±.Â

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