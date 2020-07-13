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Haberler1.Lig Haberleri Osmanlıspor, kümede kalma şansını zora soktu
13.07.2020 - 10:17 | | AA

Osmanlıspor, kümede kalma şansını zora soktu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un ligde kalma umutları iyice azaldı.

Osmanlıspor, kümede kalma şansını zora soktu
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Başkent temsilcisi, üç puan hedefiyle çıktığı kritik maçta 90 1. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüne engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 27 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalabilmesi için son hafta maçını kazanması, 30 puanla 15. basamakta bulunan Boluspor'un da küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'a deplasmanda yenilmesi gerekiyor.

Osmanlıspor, kümede kalma şansını zora soktu

İki sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, 34. hafta maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.

Başkent temsilcisinin ikili averajda Boluspor'a üstünlüğü bulunuyor. Mor-sarılı ekip, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etti.

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- Koronavirüs arasından sonra oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti

 

Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Yeni teknik direktörü Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor'a 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1, Altay'a 3-0 yenilen başkent ekibi, 32. hafta maçında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 8 maç sonra kazandı.

Osmanlıspor, kümede kalma mücadelesi verdiği rakibi Boluspor'un kaybettiği haftada İstanbulspor'a 1-0 yenilerek eline geçen fırsatı değerlendiremedi.

 

- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti

 

Mor-sarılı ekip, Süper Lig'de 2015-16 sezonunu 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonunda İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan Osmanlıspor, tarihi bir başarıya imza attı.

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