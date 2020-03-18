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Haberler1.Lig Haberleri Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı
18.03.2020 - 16:10 | | AA

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı.

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda; Giresunspor maçında hakem Turgut Doman'a küfür ederek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan başkent temsilcisi, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, idmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü pas ve şut organizasyonları yaptı. Mor-sarılı ekip, tam sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı.

Osmanlısporda Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı

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