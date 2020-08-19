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19.08.2020 - 18:32 | | AA

Osmanlıspor'dan transfer açıklaması!

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağını kaldıramadığını açıkladı

Osmanlıspor'dan transfer açıklaması!
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TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını, 2020-2021 sezonunda mevcut kadro ve altyapı oyuncularıyla devam edileceğini duyurdu. 

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, mevcut borçlardan dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırmak için 2 aydır yönetim kurulunun çaba harcadığı belirtilerek, "Gerekli finansmanın sağlanamamasından ötürü transfer yasağını kaldıramayan kulübümüz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimizdeki mevcut kadro ve altyapıdan çıkarılacak gençlerle yoluna devam etme kararı almış bulunmaktadır." denildi.

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