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21.03.2019 - 02:30 |

Ozan için Real iddiası

Stuttgart’ta forma giyen Ozan Kabak’a Real Madrid’in talip olduğu öne sürüldü.

Ozan için Real iddiası
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Stuttgart’ta forma giyen Ozan Kabak’a Real Madrid’in talip olduğu öne sürüldü.

Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen İspanyol Marca gazetesi, 18 yaşındaki başarılı stoperin, eflatun-beyazlı kulübün düşündüğü isimler arasında olduğunu yazdı. Teknik Direktör Zinedine Zidane’ın yeni döneminde Fransız stoper Varane ile yolların ayrılmasının düşünüldüğü, savunmaya yapılacak takviye için ise Ajax’tan De Ligt, Inter’den Skriniar, Napoli’den Koulibaly ve Stuttgart’tan Ozan Kabak isimlerinin gündemde olduğu duyuruldu.

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