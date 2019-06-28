Ozan Kabak seçimini yaptı!

Galatasaray’dan 6 ay önce 11 milyon euroya Stuttgart’a transfer olan ve yeni takımı küme düşmesine rağmen Bundesliga’da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak Schalke 04’le anlaştı.

Alman ekibi, bu transfer için Stuttgart’a serbest kalma bedeli olan 15 milyon euro verecek. Ozan’ın, Schalke ile sözleşmesinde ise çıkış maddesi bulunmayacak. Milli futbolcuyu transfer etmek için Avrupa’nın önemli kulüpleri sıraya girerken, Milan’ın cazip teklifini Ozan, son yıllardaki istikrarsız performans nedeniyle kabul etmedi. Genç futbolcu, Bayern Münih’e ise Boateng’in durumundaki belirsizlik nedeniyle gitmedi. Çünkü Alman devi Bayern’e gitmesi durumunda oynayıp oynamayacağı belirsizdi.

Genç stoper İngiltere’den ise West Ham United, Southampton ve Newcastle United’tan teklifler aldı, ancak İngiltere’yi şimdilik doğru adres görülmedi. Ozan, bütün teklifler arasında gelişimini devam ettirebileceği ve düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istedi. Milli oyuncu, bu nedenle Alman ekibi Schalke’yi seçenekler arasındaki en uygun teklif olarak değerlendirildi. Ozan Kabak’ın kararında, kendisini Stuttgart’a transfer eden ve bu sezon Schalke 04’ün yeni sportif direktörü olan Michael Reschke de önemli rol oynadı.