Ozan Tufan: "Bu gemiyi limana yanaştıracağız"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcüsü Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"Bu gemiyi limana yanaştıracağız"

"Bu gemiyi limana yanaştıracağız. Yendiğimiz, geri dönüş yaptığımız için mutluyum. Performanstan dolayı ise mutsuzum. Kötü bir Fenerbahçe vardı sahada"

"Pes etmediğini gösterdik."

"İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, son anda takımın gayretiyle maçı çevirdik. Fenerbahçe'nin ne şartlarda olsun pes etmediğini gösterdik."