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25.04.2020 - 18:42 |

Ozan Tufan, Everton'ın listesinde!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekbi Everton'ın gündemine girdi.

Ozan Tufan, Everton'ın listesinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.

Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak isteyen Everton, bu transfer gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.

Ozan Tufan ısrarı sürüyor

Vital Football'a göre Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği iddia ediliyor.

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