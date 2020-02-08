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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan'dan tepki! "Nereden gördünüz, incelediniz"
08.02.2020 - 22:22 |

Ozan Tufan'dan tepki! "Nereden gördünüz, incelediniz"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'dan tepki! "Nereden gördünüz, incelediniz"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

"Bugün söylenecek bir şey yok. Arkadaşlarımın ve taraftarların ne kadar üzgün olduğunu herkes gördü. Fabrice N'Sakala'nın konuşmasını duydum, Alanya'dan iyi arkadaşımdır ama Jailson'un ki de kasti değil. Biz şaşkınız, biz üzgünüz. 3 cm öne çıkan bir Altay var. Nereden gördünüz, incelediniz. Penaltı veriliyor, Jailson'un pozisyonu da çarpma değil mi!?

Ozan'ın röportajı kesintiye uğrayınca milli futbolcu tekrar yayına geldi. "İçeriden arkadaşlarım yayının kesildiğini söyledi ve biz de tekrar çıkmak istediğimizi söyledik. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik. Mustafa Pektemek eline çarptığını ve penaltı olduğunu söyledi. Hakem, VAR'a bile bakmadı. Bunun sorumlusu biz değiliz, bunun sorumlusu yukarıdakiler. Artık bunu TFF inceleyecek, onlar bakacak." 

Ozan Tufandan tepki Nereden gördünüz, incelediniz

 

 

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