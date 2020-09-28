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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan'ın mutlu günü!
28.09.2020 - 22:41 |

Ozan Tufan'ın mutlu günü!

Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı. Nişan yüzüklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti.

Ozan Tufan'ın mutlu günü!
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Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan mutluluğa ilk adımını attı. Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Aile arasında yapılan nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Törende çiftin nişan kurdelesini Başkan Koç keserken Ozan Tufan ve Rojin Haspolat’a takılmayı ihmal etmedi. Başkan Ali Koç, nişanlanan çift ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ozan Tufanın mutlu günü

Ozan Tufan'ın İnişli Çıkışlı Kariyeri

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