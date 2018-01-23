Özdilek: G.Saray kadar şansımız var

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlatan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Son 16 turunda Trabzonspor’u eleyerek çeyrek finale kaldık. Yeni statü gerçekten çok enteresan. Geçen sezonun kupa şampiyonu olarak son 8 takım arasında seri başı olabilir miydik? Bu tartışmaya açık bir konu. Ama prosedür ve statü bu sene zannediyorum tekrar değişmiş. Dolayısıyla seri başı olamadık. Bu süreçten sonra Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kimin çıktığı çok önemli değil. Trabzonspor maçından sonra da ‘Kupada bir tık daha öteye gitmek istiyorsak rakibin kim olduğu önemli değil’ demiştim. Bakıldığı zaman kurada 3 büyüklerden biri çıkacaktı. Bu Galatasaray oldu. Sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörleriyle başlayacaklar. Onların da tabi ki kupa hedefleri var. En fazla kazanan takımlardan bir tanesi. Biz de geçen senenin kupa şampiyonuyuz. Dolayısıyla bu apoletimiz hala bizim omuzumuzda. Amacımız kupada gidebildiğimiz yere kadar bu yarışın içerisinde olmak. İlk maçı kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajı doğru kullanmak istiyoruz. Daha sonra rövanşa gideceğiz. İki ayaklı maçlar oynayacağız. Şanslar eşit diye düşünüyorum. Galatasaray’ın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Biz bu sene Atiker Konyaspor olarak üç kulvarda da oynamayı ciddi alışkanlık haline getiren bir takım konumundayız ve her hafta üzerine koyarak da yolumuza devam ediyoruz” dedi.

"Çok zor ve çetin geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor"

Takımın sezonun ikinci yarısında birbirinden zorlu maçlara çıkacağını ve bu yolda en önemli kozlarının taraftarları olduğuna dikkat çeken Özdilek, “Tabi ki bizim için çok kıymetli ve önemliler. Takımımızın itici gücüler. Çok zor ve çetin geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor. Konum itibariyle bulunduğumuz durumdan mutlu olmadığımız çok aşikar. Ama taraftarımız bizim için olmazsa olmazımız. Biz zaten içeride çok güçlü bir ekibiz. Onların desteğiyle çok daha güçlü konuma geliyoruz. Atiker Konyaspor ikinci yarıda yapılan Yatabare, Emrullah ve Orkan transferleriyle ve bünyemize katmak istediğimiz ve bu konuda yoğun bir çalışma yaptığımız bir oyuncu ile birlikte daha güçlü olacak. İlk devre özellikle üçüncü bölgede yaşadığımız sıkıntıları ikinci devrede yaşamak istemiyoruz. Buna uygun oyuncuları bünyemize katmaya çalışıyoruz. Atiker Konyaspor seyircisi ile birlikte içeride ve dışarıda çok güçlü bir takım durumunda. Bunu geçtiğimiz süreçlerde ortaya koydular. Onların aynı şekilde desteğine ikinci yarıda ciddi derecede ihtiyacımız var. Bu takımı desteklesinler, bu takıma inansınlar” ifadelerini kullandı.