Ã–zdilek, OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± Ã¶ncesi temkinli

TFF 1. Lig ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, ligin 30. haftasÄ±nda deplasmanda OsmanlÄ±spor ile zorlu bir maÃ§a Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirterek, "EskiÅŸehirspor galibiyetinin anlam kazanmasÄ± iÃ§in bu maÃ§Ä± kazanmak lazÄ±m." dedi.

Mehmet Ã–zdilek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle ara verilen lige EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±ndaki galibiyetle baÅŸlamaktan mutluluk duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Uzun zaman sonra futbol oynamanÄ±n bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸunu belirten Ã–zdilek, "Lige galibiyetle baÅŸlamak Ã¶nemli. DiÄŸer mÃ¼sabakalara da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman avantajlÄ± bir hafta geÃ§irdik. 3 ay sonra ilk mÃ¼sabakayÄ± oynamak bizim kadar rakiplerin de sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸu bir ÅŸey Ã§Ã¼nkÃ¼ hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynamadan bu sÃ¼rece baÅŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.

Ã–zdilek, hedeflerini ilk gÃ¼nden bu yana ÅŸampiyonluk olduÄŸunu ifade ederek, "Kendi evimizde ligin en son takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±k. Bu tÃ¼r mÃ¼sabakalarda eÄŸer sizin amacÄ±nÄ±z ÅŸampiyonluksa Ã§ok fazla ayÄ±rt etmeden her rakibe saygÄ± gÃ¶stererek oynamak zorundasÄ±nÄ±z ki bu maÃ§ta da bunu yaptÄ±k. Bu tÃ¼r mÃ¼sabakalarda golÃ¼ erken bulmak iÅŸi Ã§ok farklÄ± yerlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SÃ¶z konusu maÃ§ta birÃ§ok pozisyonun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun kendilerini strese soktuÄŸunu anlatan Ã–zdilek, oyuncularÄ±n sÃ¼rekli pozisyon Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ã–zdilek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Analiz yaptÄ±k ve 8 tane Ã§ok net pozisyonumuz var. Akabinde atÄ±lan gol ve golÃ¼ defalarca izledik analiz yaptÄ±k. Faul diyorlar da faulÃ¼n nerede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§asÄ± biz Ã§Ã¶zemedik. Ã‡Ã¶zen varsa da anlatÄ±rsa sevinirim. PenaltÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z herkesin ortak noktasÄ±. Gol gelmeyince zaman zaman stres oldu. AslÄ±nda 70-80. dakikalar arasÄ±nda dalgalanma oldu onun haricinde sabÄ±rlÄ± oynayan saha iÃ§inde ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen, Ã¼retmeye odaklÄ± bir Erzurumspor vardÄ±. Ben oyundan sonra derece memnunum."

Lige verilen aradan sonra galibiyetle geri dÃ¶nmenin herkesin Ã¼zerinde olumlu etki oluÅŸturduÄŸunu dile getiren Ã–zdilek, "Fizik olarak biraz daha yukarÄ±larda olabilir miyiz. AslÄ±nda koÅŸu mesafemiz sprint sayÄ±mÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman rakibin Ã§ok Ã¼zerinde. DoÄŸal olarak hem oynayacak, hem topa sahip olacak hem de Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z, bu Ã§ok kolay bir durum deÄŸil. OyuncularÄ±m Ã¶z verili davrandÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli olan maÃ§Ä± 90 5'e kadar bÄ±rakmadÄ±k, hep oyunun iÃ§inde olduk, Ã¼rettik, kaÃ§Ä±rdÄ±k ama kafamÄ±zÄ± Ã¶ne eÄŸmedik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Biz arkaya bakan bir takÄ±m deÄŸiliz"

Ligin 30. haftasÄ±nda OsmanlÄ±spor deplasmanÄ±na gideceklerini ifade eden Ã–zdilek, bu maÃ§Ä± kazanmanÄ±n Ã§ok ÅŸey ifade edeceÄŸini kaydetti.

Ã–zdilek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"OsmanlÄ±spor mÃ¼sabakasÄ± zor bir maÃ§ olacak. EskiÅŸehirspor galibiyetinin anlam kazanmasÄ± iÃ§in bu maÃ§Ä± kazanmak lazÄ±m. Bu hafta fiziksel anlamda daha iyi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°lk maÃ§larda bir sÃ¼rÃ¼ sÃ¼rprizlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ±spor konum itibarÄ±yla sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼reÃ§ yaÅŸayan takÄ±mlardan bir tanesi. Onlar da Adana Demirspor'a kaybettiler. Onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir mÃ¼sabaka olacak ama biz arkaya bakan bir takÄ±m deÄŸiliz."

Kalan haftalarda bÃ¼tÃ¼n mÃ¼sabakalarÄ±n zorluk iÃ§erdiÄŸine iÅŸaret eden Ã–zdilek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Ã–nÃ¼mÃ¼zde bir takÄ±m var onu yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ hep Ã¶ne bakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°Ã§ saha ya da deplasmanda da oynasanÄ±z bÃ¼tÃ¼n mÃ¼sabakalar zorluk iÃ§eriyor. Bizim tek bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz var tÃ¼m maÃ§larÄ± kazanmak Ã¼zerine odaklandÄ±k. Final niteliÄŸi taÅŸÄ±yan mÃ¼sabakalar oynayacaÄŸÄ±z."

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