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06.12.2014 - 11:40 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Özdilek: Tek hedef galibiyet

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, son haftalarda maç kazanamadıklarını hatırlatırken, "Karabükspor maçının mutlaka kazanılması gerekiyor" dedi.

Özdilek: Tek hedef galibiyet
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Karabükspor maçının mutlaka kazanılması gerekiyor" dedi.

Ligde son iki hafta kaybettikleri halde kupada elde ettikleri galibiyetle moral bulduklarını ifade eden Özdilek, bunun galibiyet serisi için başlangıç olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Son haftalarda oynadığımız maçlar sonrasında morale ihtiyacımız vardı. Bunu kupa maçında elde ettik. Bu maçta özellikle ikinci yarı oynanan oyun beni umutlandırdı. Futbolcuların kazanma duygusu ve istekleri yüksekti. Dik durmak ve kendimize güvenmek önemli. Son iki hafta güvenimizi kaybetmiştik. Kupada aldığımız galibiyet başlangıç olur diye umuyorum."

"TAKIMA SAHİP ÇIKILMASI ÖNEMLİ"

Ligde ilk yarının bitimine 5 maç kaldığını hatırlatan Özdilek, moral açısından iyi durumda olmaları ve kazanma isteklerini ortaya koymaları halinde her maçtan galip ayrılabileceklerini anlattı. Özdilek, şöyle konuştu:

"Ligde her takım, her takımı yenebiliyor. Kardemir Karabükspor maçının mutlaka kazanılması gerekiyor. Seyirci haklı olarak sahada güzel şeyler görmek istiyor. Her takımın bu sezon sorunları var. Önemli olan taraftarın takıma sahip çıkması. Bu olduğu taktirde kazanmamamız için bir neden yok."

Çaykur Rizespor'da Kardemir Karabükspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeşil mavili takımın muhtemel kadrosu şöyle:

Serkan- Orhan , Viera, Giray, Eren- Holosko, Kıvanç, Sylvestre, Ümit, Murat- Kweuke

BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 2 Lira, Maraton: 20 lira, VİP A-VİP B: 150

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