Özdilek'ten Holosko açıklaması

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer edilen Holosko’nun katılmadığı antrenmanda takım kadrosunda yer alan 24 futbolcu katıldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in yönetiminde yapılan antrenman koşu ile başladı.



“KAZANMAK ADINA HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Mehmet Özdilek, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımların başarı dileyerek, “Geçen yıl olduğu gibi bu sezonda Gençlerbirliği maçı ile lige başlayacağız. Bu maç için eksiklerimiz; Engin’in lisansı için çalışıyoruz bu maça yetişmeyecek, Holosko yarın takıma katılacak. Oğuzhan’ın geçen seneden dört maç cezası var. Bunun haricinde eksiğimiz yok. Zihinsel olarak maça hazırız. Cuma günü oynanacak olan maçın favorisi biziz. Zaten Rize’de oynanacak olan müsabakalarda her zaman favori biz olacağız. İlk maçların zor olduğunu biliyoruz. Kazanmak adına her şeyi yapacağız. Ligin ilk maçları hep zordur. Ritm yakalamak zordur. Haftalar ilerledikçe performansımızı daha yukarılara çıkaracağız. Yüzde yüz hazır olmasak ta zihinsel olarak hazırız. Lige iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.



“TARAFTARIN BİZE İTİCİ GÜÇ OLMASI GEREKİYOR”

Gençlerbirliği takımını iyi tanıdığını ifade eden Özdilek, “Maça hangi oyuncularla çıkacaklarını tahmin edebiliyorum. Rakibin zaaflarından yararlanacağız. Seyir zevkinin yukarılarda olacağını düşünüyorum. Geçen yılda iyi bir takımımız vardı. Üzerine takviyeler yaptık. İyi bir hazırlık dönemi ardından lige de iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımıza da mesajımız var. Passolig uygulamasına destek vererek tribünleri doldursunlar. Taraftarın bize itici güç olması gerekiyor. Bu bir ciddi etkendir. Kazanma olgusuyla, taraftarın desteğiyle, rakibi de iyi tanıdığımızdan galibiyetle lige başlarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



"HOLOSKO HAZIRSA OYNATABİLİRİM"

Yeni transfer edilen Filip Holosko’yu Cuma günkü maçta kadroya alabileceğini söyleyen Özdilek, “Durumuna bakacağız, eğer hazırsa oynatabilirim de. Ama kadromuzda olacak. Henüz transfer bitmedi. Takıma katkı sağlayacak isimleri bakıyoruz. 6 Eylül bitmeden transfer bitmez. Gidecek oyuncumuz yok. Şu an 25 kişi ile devam edeceğiz. Ama bu 26 olabilir. Buna bakacağız. 6 Eylül de Tarabzonspor ile hazırlık maçımız olacak. Milli takım arasını değerlendireceğiz. Bizimde milli takıma gidecek oyuncularımız var. Milli takımlar araları bazen takımlara çok yaramıyor. Ama bazı takımlara ise sakatlıklar anlamında faydalı olabiliyor. Hiçbir takım sezona başlarken yüzde yüz hazır olamıyor. Takımda savunma anlamında eksiğimiz yok. Geçen yıl ekibimiz kolay gol yiyen bir takım görüntüsü veriyordu. Bunu kapattığımıza inanıyorum. Forvette de daha çok gol pozisyonu üretmeye çalışacağız. Geçen yıl çok sakatlıklar yaşandı. Bu sezon sakatlıkların yaşanmamasını ümit ediyoruz. Takımda farklı alternatiflerimiz var. Gol yollarında daha üretken olacağız” ifadelerini kullandı.



Yeşil-Mavililer, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Çaykur Rizespor’un yeni transfer ettiği futbolcular yarın forma giyerek basının karşısına çıkacak.