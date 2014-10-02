Özdilek'ten Lua Lua açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Eskişehirspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Bir galibiyet bizi çok farklı yere taşıyacaktır. Moral olarak da ihtiyacımız var" dedi.

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk dört haftasında beş gol yediklerini, bunun dördünün duran toptan gelmesinin düşündürücü olduğunu belirtti.

Hataları giderme adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Özdilek, "Lig çok zor geçiyor. Birçok takım beklentilerin altında kaldı. Biz de bulunduğumuz yerden, konumdan mutlu değiliz. Daha fazla puanımız olmalıydı" diye konuştu.

Seyirci baskısının ortadan kalktığını, iç saha dış saha kavramının kalmadığını vurgulayan Özdilek, her takımın birbirini yenebildiğini dile getirdi. Eskişehirspor'u deplasmanda yenmeleri gerektiğine dikkati çeken Özdilek, "Bir galibiyet bizi çok farklı yere taşıyacaktır. Moral olarak da ihtiyacımız var. Ali Adnan, Sezer, Kağan sakat. Her şeye rağmen amacımız Eskişehirspor maçını kazanmak. Oyunculara inancım devam ediyor. Bu potansiyelleri var" ifadesini kullandı.

Birçok maçta düşündüklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak Bursaspor maçının oyun olarak morallerini yukarı çıkardığının altını çizen Özdelik, şöyle devam etti: "Bu moral ile Eskişehirspor'a hazırlanıyoruz. Eskişehirspor'un gücünü de kazanmamız gerektiğini de çok net biliyoruz. Kazanıp camiamıza bayram hediyesi sunmak istiyoruz. Düşüncelerimizi sahaya yansıtıp şehre galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz."

Ligde ilk yarı sonundaki puan hedeflerine değinen Özdilek, 20 puanın iyi olacağını, 25 puan barajını zorlayacaklarını belirtti.

Lua Lua'nın kadro dışı bırakılması

Özdilek, Lua Lua ile kişisel problemi olmadığını, kadro dışı bırakılmasını tebliğ ederken de karşılıklı konuştuklarını anlatarak, sporda bu tür durumlar bulunduğunu söyledi.

Lua Lua'nın önemli ve değerli bir futbolcu olduğunu ama futbolun dünle yaşanmadığını vurgulayan Özdilek, şöyle konuştu: "Bugünkü saha içi ve dışı performansından yeterince memnun değiliz. Tolere etme şansımız yok. Diğerlerine haksızlık olur. Adaletli bir yaklaşımım var. İçimizde olması bize daha çok zarar getirecekti. Çalışmalarını sürdürüyor. Durumunu gözlemleyeceğiz. Gelişme gösterirse bizimle yine olacak. Bu, bir haftalık bir süreç değil. Futbol çocuk oyuncağı değil. Maç ve antrenman performansı, yaşananlar... Herkese açık olmaya çalışıyoruz."

Özdilek, sezon başında bütün planlamalarını Lua'nın üzerine yaptıklarını ama beklentinin bir yere kadar olduğuna işaret ederek, beklentilere cevap veremediği için belli bir süre dışarıda kalmasının fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.