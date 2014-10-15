Özdilek'ten taraftara mesaj var

Çaykur Rizespor teknik direktörü Mehmet Özdilek, kritik bir virajda olduklarını söyledi, "Balıkesirspor maçında taraftar desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.

Ligde 5 maçta sadece 5 puan topladıklarını hatırlatan, bu nedenle de Balıkesirspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydeden Mehmet Özdilek, şöyle devam etti: "Bu maçta çok büyük bir taraftar desteğine ihtiyacımız var. Taraftar iyi gün değil, kötü gün dostudur. Her zaman takımının yanında olandır. Elbette ligde kötü bir durumumuz yok. Süper Lig'de ilk 5 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Tümü zordu. Dış saha maçlarımızda Beşiktaş ile berabere kaldık, Mersin İdmanyurdu'na mağlup olduk. Eskişehirspor maçını ise kazandık. Sahamızda 1 beraberlik, 1 de yenilgimiz var. Ben takımımın gösterdiği performanstan ve mücadeleden memnunum. Çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum."



"TAKIMIN DESTEĞE ÇOK İHTİYACI VAR"

Lige verilen aradan sonra Balıkesirspor maçıyla yeni bir sürece başlayacaklarını ifade eden Mehmet Özdilek, daha sonra şunları söyledi:

"Son sırada bulunan rakibimize elbette büyük saygı duyuyoruz. Bu karşılaşmanın taraftarımızı açısından da önemini iyi biliyoruz ve maça her yönden en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tek isteğimiz bu maçta taraftarımızı tribünlerde görmek. Çünkü en önemli şey taraftarımızdır. Desteklerine takımın çok ihtiyacı var. Oyuncularımız onların desteğiyle bütünleşmeli. Çünkü bizim için çok farklı, zor ve çekişmeli bir maç olacak. Oyuncularımız sahada mücadelelerini gösterirken taraftarımız da tribünde görmek istiyoruz. Bunu ihtiyacımız var."



ÖZDİLEK'İN SOL BEK TERCİHİ

Bu arada Irak milli takımı ile Asya turnuvasına katılan sol bek Ali Adnan, Balıkesirspor maçı ile 3 maç aradan sonra yeniden sahalara dönüyor. Ali Adnan'nın yokluğunda son 3 maçta sol bekte görev yapan Eren Albayrak'ın başarılı performansı sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek, 2 oyuncu arasında tercih yapacak.