ÖZEL | Fenerbahçe, Vedat Muriç için Lazio ile anlaşmaya vardı!

Senad Ok - Skorer

Fenerbahçe'de Vedat Muriç gelişmesi yaşanıyor.

Kosavlı golcü ile uzun süredir ilgilenen İtalyan kulübü Lazio, Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturdu. Fenerbahçe ile Lazio arasında son detaylar görüşüldü ve masadan anlaşma ile kalkıldı.

20 milyon euroya bitti

Buna göre sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç için bonuslarla birlikte 20 milyon euroya Lazio kulübüyle anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında transfer protokolleri hazırlanmaya başlandı. Transferin en geç Çarşamba gününe kadar resmiyete kavuşması bekleniyor.

Vedat Muriç 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.