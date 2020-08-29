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HaberlerGalatasaray Haberleri ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!
29.08.2020 - 19:44 |

ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ile ilgileniyor. Akbunar transferinde Aslan'a 2 kulüp rakip oldu.

ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!
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Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar kulüpleri peşinden koşturuyor. 26 yaşındaki sağ kanat için 3 kulüp birden devreye girdi.

Galatasaray'ın gündeminde
Galatasaray, Göztepe'de oynayan Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in transferi talep ettiği öğrenildi. Fakat Halil Akbunar'ı isteyen sadece Galatasaray değil.

Göztepe para kazanmak istiyor
Akbunar için hem Freiburg'un hem de Nantes'ın ilgisi var. Göztepe kulübü ise Halil Akbunar'ı bonservissiz bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı kulüp gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti. Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

ÖZEL | Galatasarayın gözdesi Halil Akbunara 2 talip daha

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti

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