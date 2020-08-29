ÖZEL | Galatasaray'ın gözdesi Halil Akbunar'a 2 talip daha!

SKORER ÖZEL

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar kulüpleri peşinden koşturuyor. 26 yaşındaki sağ kanat için 3 kulüp birden devreye girdi.

Galatasaray'ın gündeminde

Galatasaray, Göztepe'de oynayan Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in transferi talep ettiği öğrenildi. Fakat Halil Akbunar'ı isteyen sadece Galatasaray değil.

Göztepe para kazanmak istiyor

Akbunar için hem Freiburg'un hem de Nantes'ın ilgisi var. Göztepe kulübü ise Halil Akbunar'ı bonservissiz bırakmak istemiyor. Sarı-kırmızılı kulüp gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti. Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti