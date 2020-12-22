ÖZEL | Haluk Yıldırım'dan ayrılık sonrası Ufuk Sarıca açıklaması! "Seçeneğimiz kalmamıştı"

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

Değişimin oyuncu tercihlerine müdahale nedeniyle yaşanmadığını, sorunun ‘Oyuncuların geliş-gidiş tarihleri’olduğunu belirten Yıldırım, “Ufuk Sarıca’nın kulüplerin içinde bulunduğu zorunluluğu kabul etmemesi nedeniyle başka çaremiz kalmamıştı” dedi

A Milli Basketbol Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki kritik iki karşılaşması öncesi şok bir gelişme yaşanmış, Coach Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. Zamanlama konusunda eleştirilen Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kararı nasıl ve neden aldıklarını, MİLLİYET’e anlattı...

Yaşanan değişimin ardından Coach Ufuk Sarıca’nın ‘Kadroyu bir kişi seçer, o da antrenördür’ açıklaması var. Siz kadro seçimlerine müdahil oldunuz mu?

-“2017 kasım ayından itibaren FIBA ve Euroleague çekişmesinden dolayı maçlar çakışıyordu. Avrupa’da Euroleague oyuncularını eleme maçlarında kadroya dahil edebilen tek federasyonuz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan yine 2022 Avrupa Şampiyonası grup maçları için istediğimiz oyuncuların hepsini aldık. Daha önce Darüşşafaka Euroleague oynarken oyuncularını yollamıştı, tüm kulüplere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ufuk Sarıca ile temel görüş ayrılığımız buradaydı. O oyuncuların bir hafta boyunca milli takımda olmasını istiyordu. Ancak bu süreci anlayışla yürütmek, takımlarımızı anlamak gerekiyordu. Böyle bir durumda, tek taraflı düşünmek ve oyuncuların mutlaka milli takıma gelmesini beklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz.”



‘Sorun büyük’

Yıldırım şöyle devam etti: “Kulüplerin ve hatta federasyonların üstünde olan bu sorunu oyuncular ve kulüpler üzerinden krize dönüştürmemek gerekir. Bu sebeplerle dönem dönem gerginliğimiz de oldu. Kasım ayındaki maçlarda bu krize döndü. Ufuk Sarıca’nın ikna olmamasının milli takıma zarar vereceğini düşündüğümüz için yollarımızı ayırdık. Sonuçta Ufuk Sarıca hem oyuncu hem antrenör olarak milli takıma hizmet etmiş değerli bir isim. Kamuoyunda çeşitli şeyler yazıldı ama temel görüş ayrılığımız bundan kaynaklandı. Hatta ilk konuşmamızda Anadolu Efes ile 2 oyuncu Sırbistan’a gidecek, diğerleri hep bizimle kalacak diye planlamıştık. Ancak o kadar çok sakatlık ve hastalık olunca milli takım kadrosunda ki 5 oyuncu istediler, biz de izin verdik. Bu ortamda maalesef bir gün önce konuştuklarınızla bir gün sonra konuştuklarınız arasında farklılıklar çıkıyor.”



Sakatlıklar korkusu

Tolga konusu peki... Coachun, Efes’ten onu da istediği ama sizin 4 oyuncu için konuşmanız sıkıntı yaratmadı mı?

Burada isimler önemli değil. Aslında FIBA’ya yolladığımız 24 kişilik listede 6 Efesli vardı. Ama kulübün Euroleague maçları olduğu için biz 4 oyuncu üzerinden konuşmuştuk ilk önce, sonra 5 oyuncuya döndü. Coach bugüne kadar kadroya gelen isimlerden tatmin olmamış ya da bazı oyuncularla ilgili istekleri olabilir. Biz de onları kulüplerle konuşup çözmeye çalışıyorduk. Bazen kulüplerin de oyuncular üzerinde tercihleri olabiliyor. Burada kaçırdığımız noktalardan bir tanesi de sporcu sağlığı. Efesli oyuncular 4 günde 3 maç yaptılar. Oyuncular için de kolay değil. Profesyonel sporcular ve herhangi bir sakatlık durumunda ciddi kayıpları olacak.

‘Orhun Ene’ye güveniyoruz’

“Orhun Ene hem oyuncu olarak hem antrenör olarak milli takıma büyük hizmetleri olan buraları bilen, çalıştığı kulüplere vizyon getiren, projeler üreten bir isim... Anlaştığı günden itibaren de sürekli toplantı halindeyiz. Çeşitli görüşleri var, herkesle görüşme halinde, B Milli Takım kurma ve yazın çalışmayla ilgili projesi var. Onu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kendisine ve planlarına inanıyoruz. 2000’den sonra doğan çok iyi oyuncularımız, çok iyi bir jenerasyonumuz var, bunları kazanalım istiyoruz. Geçmişte yaptığımız hataları yapmamak için çalışacağız.”

‘Şubat ayı önemli’

“Şubat ayı hem kadın hem erkek milli takımımız için çok önemli geçecek. Kadınlar’da 4 Şubat’ta Litvanya ile karşılaşacağız. Mutlaka kazanmamız lazım, sonra da hesap kitap başlayacak. 9 grup lideri direkt gidecek ama bizim o şansımız yok, en iyi 5 ikinci arasına girmeye çalışacağız. Bizim grupta Arnavutluk FIBA tarafından diskalifiye edildiği için biz oynamayacağız ama 6 Şubat’taki maçlar bittiğinde durumumuzu göreceğiz. Erkeklerde ise İsveç ve Hırvatistan maçları var. İkisini de kazanırsak kesin gidiyoruz. İsveç maçını mutlaka kazanmamız lazım, o durumda da İsveç, Hollanda ve bizim üçlü averaja girme durumumuz ortaya çıkabilir. Hesaplar biraz karışık, İsveç’e 7 sayıyla yenilmiştik, önce bunun üzerinde, ardından da 12-13 sayıyla yenmeyi hedefleyeceğiz. Ben iki takımımızın da Avrupa Şampiyonası’nda olacağını düşünüyorum.”

‘Gücümüzü gösterdik’

“Kasım ayında hem erkeklerde hem kadınlarda eleme grubu maçlarına ev sahipliği yapmıştık. Bu ortamda kusursuz organizasyonlar oldu ve FIBA’dan da buraya gelen ülke federasyonlarından da teşekkür mektubu aldık. Bu da bizim ülkemizin, federasyonumuzun gücünü gösteriyor. Sonuçta herkesin sağlığından biz sorumluyduk ve hiçbir aksamaya izin vermedik. Şubat ayında yine eleme gruplarına ev sahipliği yapacağız. Her ne kadar maçlar seyircisiz olsa da bunun bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’na ve sağlık sponsorumuz Acıbadem Grubu’na da bu ortamdaki destekleri için teşekkür ediyorum.”



Zaman gösterecek

Coach oyuncular tüm hafta olsun dedi ama kulüpleri de düşününce bu olmadı, burada anlaşamadığınızı söylüyorsunuz... Peki değişimin zamanı kötü değil mi?

Bunu zaman gösterecek. Risk miydi; tartışılabilir... Öncelikle şunu söyleyeyim, krizin aşılamaması ve kulübün yaklaşımına rağmen Ufuk Sarıca’nın, kulüplerin içinde bulunduğu zorunluluğu kabul etmemesi nedeniyle bizim başka seçeneğimiz kalmamıştı. Öte yandan baktığınız zaman bu oyuncular liglerden dolayı pazartesi toplanıp, cuma ve pazar günleri iki tane maç oynuyoruz. Maçları hazırlanma süresi çok kısa. Tabii ki 5-6 isim uzun süredir milli takım kadrosunda ve temel oyuncular. Son oynadığımız kadroya baktığınızda da 4-5 oyuncu da yeni isimdi. Zamanlama konusundaki eleştirilere saygı duyuyorum ama biz yaşanan krizin çok büyük olduğunu gördüğümüz ve milli takımın bundan zararlı çıkacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık.