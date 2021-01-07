ÖZEL | İsmail Aissati Adana Demirspor'da

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekibi Denizlispor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki İsmail Aissati'nin yeni takımı belli oldu.

Skorer'den Nergis Aşkın'ın özel haberine göre Faslı yıldız Aissati'nin yeni takımı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi ile 1.5 yıllığına anlaşan Faslı yıldız bugün şehre geldi.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Aissati ile resmi açıklamayı gün içerisinde yapacak.