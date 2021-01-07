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07.01.2021 - 10:57 |

ÖZEL | İsmail Aissati Adana Demirspor'da

Transferde son dakika gelişmesi. Geçtiğimiz haftalarda Denizlispor ile yollarını ayıran İsmail Aissati'nin yeni adresi TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor oldu.

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Nergis Aşkın - Skorer Özel

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekibi Denizlispor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki İsmail Aissati'nin yeni takımı belli oldu.

Skorer'den Nergis Aşkın'ın özel haberine göre Faslı yıldız Aissati'nin yeni takımı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi ile 1.5 yıllığına anlaşan Faslı yıldız bugün şehre geldi.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Aissati ile resmi açıklamayı gün içerisinde yapacak.

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ÖZEL | İsmail Aissati Adana Demirsporda

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