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25.01.2021 - 21:24 |

ÖZEL | Marsilya, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den resmen istedi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için ilgilendiği İrfan Can Kahveci için Fransa'nın Marsilya kulübü resmen devreye girdi. Başakşehir kulübü bonservis için Fransız kulübünden 15 milyon euro talep etti.

ÖZEL | Marsilya, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den resmen istedi!
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Celal Umut Eren / Özel Skorer

İrfan Can Kahveci için Fransa'nın Marsilya kulübü resmen devreye girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı transfer çalışmalarına dahil olan Fransız ekibi mail yoluyla Başakşehir'e İrfan Can'ı transfer etmek istediklerini resmen iletti.

15 milyon euro istendi
Turuncu-lacivertliler de yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri yanıtını verdi. Marsilya kulübü bunun üzerine 2 günlük bir süre istedi ve en kısa zamanda karar vereceklerini bildirdi.

Fenerbahçe resmi yazı gönderdi
Sarı-lacivertliler, gün içinde Medipol Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi. Fenerbahçeli yöneticiler transfer görüşmesi için bugün bir görüşme talep etti ve Medipol Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak.

10 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay
Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi.

Başakşehir doğruladı
Konuyla ilgili konuşan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: 'Fenerbahçe, cuma günü İrfan Can ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştireceğiz.' dedi.

ÖZEL | Marsilya, İrfan Can Kahveciyi Başakşehirden resmen istedi

 

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