Özgür Ekmekçioğlu: Altay’a hizmet için görevdeyiz

Altay’da Sportif Direktör Murat Uluç’un görevine son verilmesi sonrası yükselen tepkilere, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Murat Uluç’un, Altay için önemine dikkat çeken Ekmekçioğlu, “Murat bizim kardeşimizdir. Bunca yıl omuz omuza mücadele ettik. Şahsen kendisini çok severim. Beni hiç aramadan böyle bir paylaşım yapması beni çok üzdü” ifadelerini kullandı. “Murat Uluç ile şehir dışında olduğum için görüşememiştik” diyen Ekmekçioğlu, “Aramızda bir sorun yok. Hepimiz sevdiğimiz takımımıza hizmet için buradayız ama onun için başka planlarımız var” dedi.

‘Dedikoduya kulak asmam’

Altay’ın şampiyonluk hedefiyle lige başladığına vurgu yapan Ekmekçioğlu, “Yurt dışına oyuncu satan, mali yapısıyla kendisini çeviren bir yere geldik. O yüzden bir sürü dedikodu duyuyorum. Hiçbir zaman dedikodulara kulak vererek iş yapmadım” diye konuştu. Ekim veya kasım ayında mali kurul yapmayı düşündüklerini belirten Ekmekçioğlu, siyah beyazlı camiayı zarara uğratacak davranışlardan kaçındıklarını ifade etti.