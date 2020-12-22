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22.12.2020 - 08:43 |

Özkan Sümer öldü mü? Özkan Sümer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Trabzonspor'a yıllarca emek veren eski teknik direktör ve başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bu acı olay futbol camiasını yasa boğarken Özkan Sümer öldü mü? Özkan Sümer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? soruları peş peşe gelmeye başladı.

Özkan Sümer öldü mü? Özkan Sümer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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Türk futbolunun efsane ismi ve Trabzonspor'a yıllarca emek veren Özkan Sümer hayatını kaybetti. Eski Trabzonspor Başkanı ve Teknik Direktörü Özkan Sümer'in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğarken Özkan Sümer öldü mü? Özkan Sümer kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? soruları yöneltildi.

ÖZKAN SÜMER NEDEN ÖLDÜ?

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.

Futbolcu

Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla "Deve" lakabını almıştır.

Teknik direktör

Aktif spor hayatı bitince, Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır.

Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda Galatasaray'a antrenör olarak atandı. Sümer 1984-85, 1990-91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak atandı. 2000-01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.

Kulüp başkanı

2001'de, Sümer Mehmet Ali Yılmaz'ın ardından Trabzonspor başkanı seçildi. Sümer, 2003-2004 sezonunun ilk haftasında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen saha kapatma cezasının Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasını protesto etmek amacıyla 5 Eylül 2003'te istifa etti.

Koordinatör

22 Temmuz 2006'dan beri Sümer, Trabzonspor'da bölge ve eğitim koordinatörü olarak hizmet vermektedir.

2007'de, Zeliha Şimşek'le, eski KTÜ kadın futbolcusuyla birlikte sezona sadece 6 hafta kala Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Takım, ilk sezonu olan 2007-08'de Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne davet edildi. Bu takım hemen sonraki sezon şampiyon oldu.

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