‘Özkan Sümer öncü figürdü’

Trabzonspor dergisinin yeni sayısı, geçtiğimiz günlerde vefat eden kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer’e ayırıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu dergide yer alan röportajında, Sümer’in bordo-mavili kulübün öncü değeri olduğuna vurgu yaptı.

Ağaoğlu, “O, Trabzonspor’umuz için öncü ve güçlü bir figürdü. Bugün Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın satışından 17.5 milyon euro kazanıyorsa, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve daha nice altyapı oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri belirleniyorsa, bu Özkan Sümer’in kurduğu ve geliştirdiği altyapı sistemi sayesinde olmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu şöyle devam etti: “Bugün, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda, altyapının ekonomik ve sportif değerini çok daha iyi anlamış bulunmaktayız. Bu nedenle Özkan Sümer’i sadece bir fikir adamı olarak değil, aynı zamanda vizyonuyla kulübümüze büyük ekonomik katkılar sağlayan bir isim olarak da görmemiz gerekir. Trabzonspor camiasından Özkan Sümer gibi bir insan çıktığı için gurur duyuyorum. Sayın Sümer ile birlikte çeşitli kademelerde çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı sayıyorum.”

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