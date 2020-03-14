Ozornwafor: Hayalet transfer

Sezon sonuna dek yapılan anlaşma uyarınca Almeria 20 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılı kulübe 200 bin euro kiralama bedeli ödemeyi kabul etmiş, 31 Mayıs 2020'ye kadar 1 milyon 850 bin euro bonservis bedeli karşılığı oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olmuştu.

Nijeryalı futbolcu La Liga2’de mücadele eden Almeria’da sezon başından bu yana lig maçlarında sadece 3 kez forma şansı bulabildi. Marca gazetesi konuyla ilgili yaptığı haberinde Ozornwafor için ‘hayalet transfer’ başlığını kullandı, oyuncunun tecrübe kazansın ve kendini geliştirsin diye geldiği takımda beklediği fırsatları bulamadığını duyurdu.

Almera teknik direktörü Guti tarafından artık hiç tercih edilmemeye başlandığı ve gözden çıkarıldığı işaret edilen oyuncunun tercih edilmeme sebepleri olarak tecrübe eksikliği ve ligin gerektirdiği oyun yapısına adapte olmasındaki eksikliği gösterildi.