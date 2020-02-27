Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
27.02.2020 - 12:24 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

 

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Başkanlığı döneminde Fenerbahçe karşılaşmalarının çoğunu kazandıklarını dile getiren Öztürk, "Bu maçta da kazanmak istiyoruz. Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe ama biz de Antalyasporuz" diye konuştu.

'KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyoruz. Kupada buraya kadar geldik. Bırakmak istemiyoruz. İkinci kadromuzla buraya kadar geldik. Oynadığımız takımlar genelde as kadroya yakın kadroyla oynadı. Bu da takımımızın kaliteli olduğunu, sadece ilk 11 değil, bütün takımın, gençlerin kaliteli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da kenetlenme devam edecek ve kupayı kaldırmak istiyoruz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmaları için taraftarlarını Antalya Stadyumu'na davet etti. Fenerbahçe mücadelesi biletlerinin uygun fiyatta olduğunu belirten Öztürk, bu maçta tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

 

Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe Ersun Yanal yönetiminde çalıştı

Bülent Uygun: Gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz

Bülent Uygun: Gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz

Sıradaki Haber