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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Paderborn - Borussia Dortmund: 1-6
31.05.2020 - 20:49 |

Paderborn - Borussia Dortmund: 1-6

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Paderborn'u 6-1 mağlup etti.

Paderborn - Borussia Dortmund: 1-6
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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Paderborn ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Dortmund 6-1 kazandı.

Maçta Dortmund'un gollerini 54. dakikada Thorgan Hazard, 58. ,74.  ve 90. dakikalarda Jadon Sancho, 85. dakikada Achraf Hakimi ve 89. dakikada Schmelzer kaydetti. Paderborn'ün tek golünü 72. dakikada Uwe Hünemeier attı.

Dortmund bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve 7 puan farkla lider Bayern Münih'i takip etti. Paderborn ise 19 puanla son sırada yer aldı.

Paderborn - Borussia Dortmund: 1-6

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